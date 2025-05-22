Стали известны новые подробности по будущему 39-летнего капитана «Реала» Модрича

39-летний капитан мадридского «Реала» Лука Модрич покинет стан «сливочных» по окончании сезона, если не предвидится никаких резких повторов в переговорах. Об этом сообщает испанское издание COPE.

По информации источника, клуб так и не сделал никакого предложения о продлении соглашения хорватскому звёздному ветерану, чей контракт с клубом заканчивается 30 июня. Отмечается, что ближайшие дни станут решающими в этом вопросе. На данный момент клуб готовит прощальную церемонию для Модрича с публикой домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу» во время матча 38-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад».

Ранее сообщалось, что испанский специалист Хаби Алонсо, который, вероятнее всего, возглавит «Королевский клуб» в ближайшее время, намерен сохранить Модрича в своей команде ещё на сезон.

Модрич перешёл в мадридский гранд летом 2012 года. Всего на его счету 591 матч во всех турнирах, в которых хорват отметился 43 голами и 95 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5 млн.

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