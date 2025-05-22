Сон Хын Мин установил национальное достижение в истории еврокубков всех времён
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Нападающий и капитан «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин, выигравший первый трофей в клубной карьере, установил национальное достижение в истории еврокубков всех времён. Об этом сообщает пресс-служба «шпор».
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'
Сон стал первым представилем Южной Кореи в истории, кто, являясь капитаном клуба, выступающего в еврокубках, стал обладателем титула.
«Творим историю», — написала по этому поводу пресс-служба «Тоттенхэма».
Напомним, в решающем матче Лиги Европы сезона-2024/2025 «Тоттенхэм» с минимальным счётом обыграл «Манчестер Юнайтед» — 1:0. Единственный мяч забил валлийский вингер Бреннан Джонсон.
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