Сон Хын Мин установил национальное достижение в истории еврокубков всех времён

Нападающий и капитан «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин, выигравший первый трофей в клубной карьере, установил национальное достижение в истории еврокубков всех времён. Об этом сообщает пресс-служба «шпор».

Сон стал первым представилем Южной Кореи в истории, кто, являясь капитаном клуба, выступающего в еврокубках, стал обладателем титула.

«Творим историю», — написала по этому поводу пресс-служба «Тоттенхэма».

Напомним, в решающем матче Лиги Европы сезона-2024/2025 «Тоттенхэм» с минимальным счётом обыграл «Манчестер Юнайтед» — 1:0. Единственный мяч забил валлийский вингер Бреннан Джонсон.

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