Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сон Хын Мин установил национальное достижение в истории еврокубков всех времён

Сон Хын Мин установил национальное достижение в истории еврокубков всех времён
Комментарии

Нападающий и капитан «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин, выигравший первый трофей в клубной карьере, установил национальное достижение в истории еврокубков всех времён. Об этом сообщает пресс-служба «шпор».

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

Сон стал первым представилем Южной Кореи в истории, кто, являясь капитаном клуба, выступающего в еврокубках, стал обладателем титула.

«Творим историю», — написала по этому поводу пресс-служба «Тоттенхэма».

Напомним, в решающем матче Лиги Европы сезона-2024/2025 «Тоттенхэм» с минимальным счётом обыграл «Манчестер Юнайтед» — 1:0. Единственный мяч забил валлийский вингер Бреннан Джонсон.

Материалы по теме
Фото
Эмоции капитана «Тоттенхэма» Сон Хын Мина после взятия первого трофея в клубной карьере

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android