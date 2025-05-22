Люк Шоу высказался о работе Рубена Аморима после поражения «МЮ» в финале Лиги Европы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поддержал главного тренера Рубена Аморима после поражения команды в финале Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (0:1).

«Я могу на 100 процентов сказать прямо сейчас — Аморим — тот самый человек. Результаты были совсем плохими. Я уже долго здесь и прошёл через разных тренеров. Рубен, на мой взгляд, и я говорю не только за себя, но и от имени всех игроков, на 100 процентов тот тренер, который способен вернуть нас туда, где должен быть этот клуб.

Это будет очень сложный процесс. Мы, как игроки, подвели многих людей, включая Рубена. И я повторю ещё раз: на протяжении всего сезона мы были совершенно недостаточно хороши», — приводит слова Шоу Sky Sports.

После финала Лиги Европы Аморим заявил, что будет готов покинуть клуб, если руководство примет такое решение.