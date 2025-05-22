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Сон Хын Мин прокомментировал победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы, упомянув Гарри Кейна

Сон Хын Мин прокомментировал победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы, упомянув Гарри Кейна
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин высказался о победе лондонского клуба в Лиге Европы, которая стала для 32-летнего корейского форварда первым трофеем в карьере. В финале «шпоры» обыграли со счётом 1:0 «Манчестер Юнайтед».

CS 2. ESL Pro League — Season 21 . Групповой этап 2
07 марта 2025, пятница. 17:45 МСК
MOUZ
Окончен
2 : 1
FURIA Esports

«Сегодня я — самый счастливый человек на свете. Я могу потрогать трофей, ну надо же! Мы так долго шли к этому успеху, преодолевали серии травм, справлялись с изменениями в составе. Приходили молодые футболисты, мы шли вперёд. Еще недавно я был безумно счастлив за Гарри Кейна, которого очень уважаю как человека и футболиста. Гарри, мы тоже выиграли трофей!» — приводит слова Сон Хын‑Мина TNT Sports.

31-летний нападающий Гарри Кейн перешёл из «Тоттенхэма» в мюнхенскую «Баварию» а августе 2023 года. Несколько дней назад английский форвард, который всю карьеру до трансфера в «Баварию» (за вычетом выступлений в арендах в юном возрасте) провёл в составе «шпор», также выиграл свой первый трофей в карьере, став чемпионом Германии.

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