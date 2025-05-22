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Стали известны лучшие бомбардиры Лиги Европы — 2024/2025. Приз разделят три футболиста

Стали известны лучшие бомбардиры Лиги Европы — 2024/2025. Приз разделят три футболиста
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Второй по значимости еврокубковый турнир — Лига Европы УЕФА сезона-2024/2025 завершилась победой «Тоттенхэм Хотспур», который в финале переиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Таким образом, стали известны лучшие бомбардиры соревнований.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

Первое место в гонке бомбардиров Лиги Европы с семью голами разделили полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, нападающий «Будё-Глимт» Каспер Хег и форвард «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби. Все трое получат «Золотую бутсу» турнира.

На один гол меньше забили семь игроков: Барнабаш Варга («Ференцварош»), Виктор Осимхен («Галатасарай»), Самуэль Агехова («Порту»), Малик Фофана («Лион»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Вацлав Черны («Рейнджерс») и Юссеф Эн-Несири («Фенербахче»).

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