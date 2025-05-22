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Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш отреагировал на поражение в финале ЛЕ от «Тоттенхэма»

Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш отреагировал на поражение в финале ЛЕ от «Тоттенхэма»
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Полузащитник и капитан английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился эмоциями от поражения в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 с «Тоттенхэм Хотспур». Игра завершилась со счётом 0:1.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Я надеюсь, что моё любимое мгновение ещё впереди. Верю, что будет ещё более значимый момент, чем все те, что я пережил до сих пор: поднятие трофея. Это было бы наивысшей точкой», — приводит слова Фернандеша The Guardian.

Напомним, Бруну Фернандеш по итогам турнира стал лучшим бомбардиром, забив семь мячей. Это второе поражение португальского футболиста в финалах еврокубков с «Манчестер Юнайтед». Ранее клуб терпел поражение в финале Лиги Европы — 2020/2021. В том розыгрыше «красных дьяволов» остановил испанский «Вильярреал» (1:1, 11:10 пен.).

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