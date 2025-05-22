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«Ростов» стал лучшим клубом 29-го тура РПЛ по вкладу молодых игроков, второй — «Локомотив»

«Ростов» стал лучшим клубом 29-го тура РПЛ по вкладу молодых игроков, второй — «Локомотив»
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Официальный телеграм-канал Российской Премьер-Лиги опубликовал рейтинг клубов по вкладу молодых игроков в 29-м туре чемпионата России.

Первое место с индексом 61,185 и огромным отрывом от остальных клубов занял «Ростов», который выставил в стартовом составе домашней игры с «Зенитом» семь молодых футболистов. Вторым стал московский «Локомотив» с индексом 24,933. В топ-5 вошли также «Крылья Советов» (6,186), «Химки» (4,455) и ЦСКА (4,421).

При расчёте индекса рассматривались игроки не старше 1 января 2003 года рождения, имеющие право выступать за сборную России. Его величина зависела от таких показателей, как игровое время молодых футболистов, их количество, выход в стартовом составе, результативность, уровень матча на основе формы соперника.

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