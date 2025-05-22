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Названы три топ-клуба, которые ведут работу по подписанию звезды «Атлетико» Альвареса

Названы три топ-клуба, которые ведут работу по подписанию звезды «Атлетико» Альвареса
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Три мировых футбольных гранда крайне заинтересованы в подписании нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает испанское издание El Chiringuito.

По информации источника, этими клубами являются «Ливерпуль», «Арсенал» и «Бавария». Отмечается, что официальные встречи между клубами по трансферу Альвареса начнутся на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проявляет предметный интерес к аргентинцу, однако президент «Атлетико» Энрике Сересо намекнул, что может продать игрока каталонцам лишь в обмен на Ламина Ямаля. Кроме того, в СМИ сообщалось, что партнёр по сборной Аргентины Энцо Фернандес агитирует самого Хулиана и руководство «Челси» на подписание форварда «матрасников».

В 53 матчах нынешнего клубного сезона 25-летний Хулиан Альварес забил 29 мячей и отдал шесть голевых передач. Действующее трудовое соглашение игрока с «аспириновыми» рассчитано до лета 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн.

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