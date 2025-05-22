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РПЛ назвала топ-5 лучших молодых игроков 29-го тура чемпионата России

РПЛ назвала топ-5 лучших молодых игроков 29-го тура чемпионата России
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Официальный телеграм-канал Российской Премьер-Лиги опубликовал пятёрку лучших футболистов 29-го тура по индексу «Вклад молодого игрока».

Первое место с индексом 4,455 занял 22-летний голкипер «Химок» Никита Кокарев. Вторым стал 19-летний опорный хавбек ЦСКА Матвей Кисляк (3,827), третьим — 20-летний вингер «Локомотива» Сергей Пиняев (3,387). В топ-5 вошли также 22-летний нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев (3,339) и 19-летний опорный полузащитник «Ростова» Алексей Колтаков (3,288).

При расчёте индекса рассматривались игроки не старше 1 января 2003 года, имеющие право выступать за сборную России. Его величина зависела от таких показателей, как игровое время молодых футболистов, их количество, выход в стартовом составе, результативные действия, уровень матча на основе формы соперника.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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