«Одна из этих никчёмных команд будет в ЛЧ». Пирс Морган раскритиковал финал Лиги Европы

Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал и жёстко раскритиковал финал Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

«Это, должно быть, худшая игра в истории финалов европейских футбольных соревнований. Абсолютно шокирующе — и всё же одна из этих никчёмных команд будет в следующем году в Лиге чемпионов», — написал Морган в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Тоттенхэм» благодаря титулу автоматически квалифицировался в Лигу чемпионов сезона-2025/2026. Примечательно, что «шпоры» за тур до конца сезона английской Премьер-лиги идут на 17-м месте. «Красные дьяволы» и вовсе остались без еврокубков на следующий сезон. Подопечные Рубена Аморима находятся на 16-й строчке в АПЛ.

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