Почеттино обратился к «Тоттенхэму» после завоевания «шпорами» трофея Лиги Европы

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур», ныне возглавляющий сборную США, Маурисио Почеттино высказался о победе «шпор» в финальном матче Лиги Европы УЕФА — 2024/2025. Лондонский клуб в решающей встрече победил «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

«Поздравляю семью «Тоттенхэма», — написал Почеттино на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), прикрепив фотографию игроков с заработанным трофеем.

Фото: Из соцсетей Маурисио Почеттино

Напомним, аргентинский специалист занимал должность главного тренера лондонского клуба с 2014 по 2019 год. Под его руководством «шпоры» доходили до финала Лиги чемпионов. Действующим тренером «шпор» является австралийский специалист Ангелос Постекоглу.

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