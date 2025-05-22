«Тоттенхэм» обыграл «МЮ» в финале ЛЕ, Шей Гилджес-Александер — MVP НБА. Главное к утру

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы, Шей Гилджес-Александер опередил Николу Йокича в голосовании за звание самого ценного игрока сезона в НБА, ярославский «Локомотив» выиграл пятый матч финала с «Трактором» и стал обладателем Кубка Гагарина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».