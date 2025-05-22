«Тоттенхэм» обыграл «МЮ» в финале ЛЕ, Шей Гилджес-Александер — MVP НБА. Главное к утру
«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы, Шей Гилджес-Александер опередил Николу Йокича в голосовании за звание самого ценного игрока сезона в НБА, ярославский «Локомотив» выиграл пятый матч финала с «Трактором» и стал обладателем Кубка Гагарина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы и завоевал титул.
- Шей Гилджес-Александер — MVP сезона-2024/2025 НБА.
- «Локомотив» обыграл «Трактор» в пятом матче финала и стал обладателем Кубка Гагарина.
- «Индиана» оформила в матче с «Нью-Йорком» самый неожиданный камбэк в истории плей-офф НБА.
- «Даллас» с победы стартовал в серии с «Эдмонтоном», отыгравшись с 1:3 в игре полуфинала КС.
- «Индиана» начала с выездной победы в OT серию 1/2 финала плей-офф НБА с «Нью-Йорком».
- «Аль-Наср» переиграл «Аль-Халидж», Роналду реализовал пенальти на 90+7-й минуте.
- Варди может перейти в «Кристал Пэлас» — Football Insider.
- «Рома» хочет пригласить Нуну Эшпириту Санту — Relevo.
- 20-летний защитник «Локомотива» Симашев объявил о переходе в клуб НХЛ в следующем сезоне.
- После окончания матча «Даллас» — «Эдмонтон» произошла массовая драка с участием россиян.
- Анна Калинская вышла в четвертьфинал Страсбурга, обыграв Джессику Пегулу.
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