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Стало известно, в каком клубе хочет продолжить карьеру Дарвин Нуньес

Стало известно, в каком клубе хочет продолжить карьеру Дарвин Нуньес
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Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес намерен покинуть мерсисайдский клуб летом и перейти в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Хави Гомара.

По информации источника, целью уругвайского форварда является возможность сыграть под руководством Диего Симеоне. Нуньес уверен, что аргентинский специалист сможет вернуть лучшую форму 25-летнему нападающему. Отмечается, что красно-белые также всерьёз рассматривают возможность подписания контракта с уругвайцем.

Подтверждается, что агент Дарвина уже предлагал услуги форварда нескольким командам, наибольший интерес всегда проявляли саудовские клубы. «Ливерпуль» открыт к продаже Нуньеса этим летом, так как хочет вернуть часть вложенных в 2022 году € 75 млн, потраченных на его трансфер из «Бенфики».

Напомним, ранее стало известно, что аргентинский форвард «Атлетико» Анхель Корреа покинет Мадрид по окончании сезона. На его место «матрасники» намерены подписать нового нападающего.

В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «красными» рассчитано до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 50 млн.

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