Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Пятибратов: в будущем вратари будут бить по воротам, исполнять стандарты

Дмитрий Пятибратов: в будущем вратари будут бить по воротам, исполнять стандарты
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался об изменении игровых функций вратарей в современном футболе.

«Раньше вратарь отдавал мяч защитнику и на этом его функции заканчивались. Сейчас всё иначе. Футбол меняется. Тренеры готовят комбинации, исходя из возможностей своих игроков, в том числе вратарей, способных отдавать пас далеко вперёд. Мы видим это на примере нашего Игоря Акинфеева.

Таким образом, ты можешь иметь численное преимущество при атаке. Вратарь превращается в полевого игрока. Он может покинуть штрафную площадь и подниматься почти до центрального круга. Это ценный бонус, это круто.

В будущем мы увидим, как вратари начнут ещё активнее вовлекаться в атаку. Станут бить по воротам, исполнять удары со стандартных положений, в том числе пенальти. Мы придём к этому», — сказал Пятибратов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги четыре голкипера оформили результативные передачи в матчах национального первенства. На счету вратаря «Пари НН» Никиты Медведева две голевые передачи. Ещё три голкипера оформили по одному результативному пасу — Гиорги Шелия («Ахмат»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Сергей Песьяков («Крылья Советов»). Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук смог отметиться забитым голом.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Дмитрий Пятибратов: Глебов по натуре лидер, который поведёт «Динамо» за собой

Видео: Российский вратарь Козлов забил гол в чемпионате Кыргызстана

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android