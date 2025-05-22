Дмитрий Пятибратов: в будущем вратари будут бить по воротам, исполнять стандарты

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался об изменении игровых функций вратарей в современном футболе.

«Раньше вратарь отдавал мяч защитнику и на этом его функции заканчивались. Сейчас всё иначе. Футбол меняется. Тренеры готовят комбинации, исходя из возможностей своих игроков, в том числе вратарей, способных отдавать пас далеко вперёд. Мы видим это на примере нашего Игоря Акинфеева.

Таким образом, ты можешь иметь численное преимущество при атаке. Вратарь превращается в полевого игрока. Он может покинуть штрафную площадь и подниматься почти до центрального круга. Это ценный бонус, это круто.

В будущем мы увидим, как вратари начнут ещё активнее вовлекаться в атаку. Станут бить по воротам, исполнять удары со стандартных положений, в том числе пенальти. Мы придём к этому», — сказал Пятибратов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги четыре голкипера оформили результативные передачи в матчах национального первенства. На счету вратаря «Пари НН» Никиты Медведева две голевые передачи. Ещё три голкипера оформили по одному результативному пасу — Гиорги Шелия («Ахмат»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Сергей Песьяков («Крылья Советов»). Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук смог отметиться забитым голом.

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