Гарначо: проиграли в финале ЛЕ, в АПЛ не можем обыграть никого… а я выхожу на 20 минут

20-летний крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо высказался о поражении манкунианцев в финале Лиги Европы сезона-2024/2025 с «Тоттенхэм Хотспур», который завершился со счётом 0:1.

«Это непросто для всех. Плохой сезон. Мы проиграли в финале, а в АПЛ не можем обыграть никого. Много чего не хватало. Когда не забиваешь голы, всегда нужно делать чуть больше… Я играл в каждом раунде до финала, помогал команде, а в этом матче вышел на 20 минут… Не знаю. Что касается будущего, то сам сезон, ситуация в клубе… Постараюсь насладиться летом, а затем посмотрим, что получится», — приводит слова Гарначо Metro.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 45 млн.

Материалы по теме Фото Почеттино обратился к «Тоттенхэму» после завоевания «шпорами» трофея Лиги Европы

Самые скандальные футболисты в истории: