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«Газон здесь не мягкий». Ван де Вен — о спасении из пустых ворот в финале Лиги Европы

«Газон здесь не мягкий». Ван де Вен — о спасении из пустых ворот в финале Лиги Европы
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Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Микки ван де Вен прокомментировал победу в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:0), а также высказался о своём спасении из пустых ворот во втором тайме.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Невероятное ощущение. Мы всегда верили в себя. Каждый из нас: игроки и все сотрудники клуба. И все мы, включая наших болельщиков, заслужили эту победу.

Когда мяч полетел в ворота, я подумал: «Как же я это сделаю?» Потом крепко приземлился на спину. Могу вам точно сказать, что газон здесь не мягкий. Ещё не пересматривал этот эпизод, но в любом случае я счастлив, что помог команде», — приводит слова ван де Вена официальный сайт УЕФА.

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