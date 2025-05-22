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Автор гола «Тоттенхэма» Джонсон высказался о победе в Лиге Европы

Автор гола «Тоттенхэма» Джонсон высказался о победе в Лиге Европы
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Полузащитник английского «Тоттенхэм Хотспур» Бреннан Джонсон прокомментировал победу в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:0). Он стал автором победного гола на 42-й минуте.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Я сейчас так счастлив. В этом и есть суть всего. Клуб 17 лет не завоёвывал кубков. Вот что это значит — очень многое. С тех пор как я сюда перешёл, было так, что, мол, «Тоттенхэм» — хорошая команда, но этого сделать не сможет никогда. А мы это сделали.

Я чувствовал, что коснулся мяча, но затем поднял глаза, поскольку не поймал его на ногу чисто. А дальше мяч заскочил в ворота — не смогу описать те чувства», — приводит слова Джонсона официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

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