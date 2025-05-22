Автор гола «Тоттенхэма» Джонсон высказался о победе в Лиге Европы

Полузащитник английского «Тоттенхэм Хотспур» Бреннан Джонсон прокомментировал победу в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:0). Он стал автором победного гола на 42-й минуте.

«Я сейчас так счастлив. В этом и есть суть всего. Клуб 17 лет не завоёвывал кубков. Вот что это значит — очень многое. С тех пор как я сюда перешёл, было так, что, мол, «Тоттенхэм» — хорошая команда, но этого сделать не сможет никогда. А мы это сделали.

Я чувствовал, что коснулся мяча, но затем поднял глаза, поскольку не поймал его на ногу чисто. А дальше мяч заскочил в ворота — не смогу описать те чувства», — приводит слова Джонсона официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.