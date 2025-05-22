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Генич отреагировал на победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы изображением со смеющимся Соном

Генич отреагировал на победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы изображением со смеющимся Соном
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Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на победу «Тоттенхэма» над «Манчестер Юнайтед» смеющимся нападающим «шпор» Сон Хын Мином. Генич выложил в своём телеграм-канале gif-изображение корейского футболиста, который смотрит прямо в камеру, смеётся и прикрывает лицо рукой.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

Фото: Скрин из тг-канала Константина Генича

Отметим, что ранее корейский нападающий не завоёвывал ни одного трофея с клубом в карьере. Основные достижения Сон Хын Мина были связаны с индивидуальным признанием. Так, нападающий восемь раз становился футболистом года в Южной Корее, дважды выигрывал приз лучшему игроку сезона в составе «шпор», по разу становился лучшим бомбардиром АПЛ и Кубка Англии, а также был обладателем премии Пушкаша за 2020 год.

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