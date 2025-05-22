Победный гол остался единственным ударом в створ от «Тоттенхэма» в финале ЛЕ с «МЮ»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Бреннан Джонсон забил единственным ударом в створ ворот «Манчестер Юнайтед», который удалось нанести игрокам «шпор» в финале Лиги Европы. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 1:0 и стал победителем еврокубкового турнира.

Бреннан Джонсон отличился после передачи Папе Матара Сарра на 42-й минуте.

Благодаря победе «Тоттенхэм» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов. В национальном чемпионате команда занимает 17-е место в турнирной таблице. Подопечные Ангелоса Постекоглу набрали 38 очков за 37 матчей. До завершения сезона английской Премьер-лиги остался один тур.