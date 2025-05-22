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Победный гол остался единственным ударом в створ от «Тоттенхэма» в финале ЛЕ с «МЮ»

Победный гол остался единственным ударом в створ от «Тоттенхэма» в финале ЛЕ с «МЮ»
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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Бреннан Джонсон забил единственным ударом в створ ворот «Манчестер Юнайтед», который удалось нанести игрокам «шпор» в финале Лиги Европы. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 1:0 и стал победителем еврокубкового турнира.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

Бреннан Джонсон отличился после передачи Папе Матара Сарра на 42-й минуте.

Благодаря победе «Тоттенхэм» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов. В национальном чемпионате команда занимает 17-е место в турнирной таблице. Подопечные Ангелоса Постекоглу набрали 38 очков за 37 матчей. До завершения сезона английской Премьер-лиги остался один тур.

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