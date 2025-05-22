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«Это было ужасно — я даже смотреть не мог». Джонсон — о давлении «МЮ» в концовке финала ЛЕ

«Это было ужасно — я даже смотреть не мог». Джонсон — о давлении «МЮ» в концовке финала ЛЕ
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Полузащитник английского «Тоттенхэм Хотспур» Бреннан Джонсон высказался о давлении «Манчестер Юнайтед» в концовке финала Лиги Европы. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 1:0.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Это было ужасно — я даже смотреть не мог. Просто слушал, что говорят парни, и вопрошал, сколько ещё осталось времени. Когда мы отбили в конце тот угловой, вот тогда я понял, и облегчение было таким, что даже не могу описать.

Болельщики были очень хороши — что на домашних, что на выездных матчах, а теперь вот и здесь. Когда мы подъезжали к стадиону, все они были тут и уже на протяжении нескольких часов распевали наши имена. Это помогало нам в игре», — приводит слова Джонсона официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

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