«Это было ужасно — я даже смотреть не мог». Джонсон — о давлении «МЮ» в концовке финала ЛЕ

Полузащитник английского «Тоттенхэм Хотспур» Бреннан Джонсон высказался о давлении «Манчестер Юнайтед» в концовке финала Лиги Европы. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 1:0.

«Это было ужасно — я даже смотреть не мог. Просто слушал, что говорят парни, и вопрошал, сколько ещё осталось времени. Когда мы отбили в конце тот угловой, вот тогда я понял, и облегчение было таким, что даже не могу описать.

Болельщики были очень хороши — что на домашних, что на выездных матчах, а теперь вот и здесь. Когда мы подъезжали к стадиону, все они были тут и уже на протяжении нескольких часов распевали наши имена. Это помогало нам в игре», — приводит слова Джонсона официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.