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Бруну Фернандеш: Рубен Аморим — правильный человек для «Манчестер Юнайтед»

Бруну Фернандеш: Рубен Аморим — правильный человек для «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш назвал правильным человеком для манкунианского клуба главного тренера «дьяволов» Рубена Аморима. Накануне, 21 мая, «Ман Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в финале Лиги Европы УЕФА. Аморим возглавил манкунианский клуб осенью прошлого года, сменив на посту главного тренера команды уволенного Эрика тен Хага.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Я считаю, что Рубен Аморим — правильный человек для клуба. Я не думаю, что то, что произошло в этом сезоне, показывает, что он представляет собой как менеджер. Я считаю, что он правильный специалист для будущего этого клуба», — приводит слова Фернандеша Фабрицио Романо в социальной сети X.

За тур до конца сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице.

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