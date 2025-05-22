Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо назвал лучшего центрального защитника в мире. Он выделил футболиста «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиана Ромеро.

«Кристиан Ромеро — лучший центральный защитник в мире», — сказал Гарначо в эфире ESPN, его слова цитирует журналист Фабрицио Романо.

Интересно, что Гарначо высоко оценил Кристиана Ромеро после финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» встретились в матче за евротрофей вчера, 21 мая. «Шпоры» обыграли «красных дьяволов» со счётом 1:0. Таким образом, лондонский клуб получил путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.