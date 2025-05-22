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Видео: футболисты «ПСЖ» провели фотосессию с кастомным титулом WWE после чемпионства

Футболисты команды «ПСЖ» провели фотосессию с кастомным титулом популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) после победы в чемпионате Франции.

Игроки «ПСЖ», среди которых был и российский голкипер Матвей Сафонов, позировали с кастомным титулом Legacy Title Belts, а вингер Усман Дембеле даже показал фирменный жест легендарного рестлера WWE Джона Сины.

WWE создали коллекцию Legacy Title Belts и запустили в открытую продажу во время европейского тура в марте 2025 года. Эти пояса были сделаны в стилистике 13 европейских футбольных клубов: «ПСЖ», «Ювентуса», «Интера» Милан, «Милана», «Селтика», «Рейнджерс», «Боруссии» Дортмунд, «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Астон Виллы», «Вест Хэма», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».