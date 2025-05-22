Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: футболисты «ПСЖ» провели фотосессию с кастомным титулом WWE после чемпионства

Видео: футболисты «ПСЖ» провели фотосессию с кастомным титулом WWE после чемпионства
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты команды «ПСЖ» провели фотосессию с кастомным титулом популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) после победы в чемпионате Франции.

Игроки «ПСЖ», среди которых был и российский голкипер Матвей Сафонов, позировали с кастомным титулом Legacy Title Belts, а вингер Усман Дембеле даже показал фирменный жест легендарного рестлера WWE Джона Сины.

WWE создали коллекцию Legacy Title Belts и запустили в открытую продажу во время европейского тура в марте 2025 года. Эти пояса были сделаны в стилистике 13 европейских футбольных клубов: «ПСЖ», «Ювентуса», «Интера» Милан, «Милана», «Селтика», «Рейнджерс», «Боруссии» Дортмунд, «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Астон Виллы», «Вест Хэма», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Материалы по теме
Францию достала гегемония «ПСЖ». И теперь Лигу 1 ждёт революция
Францию достала гегемония «ПСЖ». И теперь Лигу 1 ждёт революция
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android