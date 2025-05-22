Вратарь «Тоттенхэма» Викарио прокомментировал победу в финале Лиги Европы с «МЮ»

Голкипер английского «Тоттенхэм Хотспур» Гульельмо Викарио высказался о победе в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм Хотспур» выиграл со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Бреннан Джонсон на 42-й минуте.

«Всё ещё не могу поверить, что мы сделали. Невероятно. Мы в прямом смысле переписали историю. Новая глава вписана в 2025 году. Стоит вспомнить и сейв Микки ван де Вена на линии ворот. Ещё до матча мы знали, что каждый должен будет внести свою лепту. Мы сделали это, мы сделали это все вместе. И теперь надо отпраздновать», — приводит слова Викарио официальный сайт УЕФА.