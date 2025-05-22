Вратарь «Тоттенхэма» Викарио прокомментировал победу в финале Лиги Европы с «МЮ»
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Голкипер английского «Тоттенхэм Хотспур» Гульельмо Викарио высказался о победе в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм Хотспур» выиграл со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Бреннан Джонсон на 42-й минуте.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'
«Всё ещё не могу поверить, что мы сделали. Невероятно. Мы в прямом смысле переписали историю. Новая глава вписана в 2025 году. Стоит вспомнить и сейв Микки ван де Вена на линии ворот. Ещё до матча мы знали, что каждый должен будет внести свою лепту. Мы сделали это, мы сделали это все вместе. И теперь надо отпраздновать», — приводит слова Викарио официальный сайт УЕФА.
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