Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» заинтересован в тренере «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту — Скира

«Аль-Хиляль» заинтересован в тренере «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту — Скира
Комментарии

Саудовский «Аль-Хиляль» заинтересован в услугах португальского тренера английского «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

51-летний Нуну Эшпириту Санту возглавляет «Ноттингем Форест» с 2023 года. Ранее он работал в саудовском «Аль-Иттихаде».

«Ноттингем Форест» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Команда Нуну Эшпириту Санту набрала 65 очков за 37 матчей.

«Аль-Хиляль» за тур до завершения сезона Про-Лиги обеспечил себе второе место в турнирной таблице. Команда отстаёт от первого «Аль-Иттихада» на восемь очков.

Материалы по теме
Форвард «Ноттингем Форест» получил жуткую травму. Его вводили в искусственную кому
Истории
Форвард «Ноттингем Форест» получил жуткую травму. Его вводили в искусственную кому
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android