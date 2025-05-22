«Аль-Хиляль» заинтересован в тренере «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту — Скира

Саудовский «Аль-Хиляль» заинтересован в услугах португальского тренера английского «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

51-летний Нуну Эшпириту Санту возглавляет «Ноттингем Форест» с 2023 года. Ранее он работал в саудовском «Аль-Иттихаде».

«Ноттингем Форест» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Команда Нуну Эшпириту Санту набрала 65 очков за 37 матчей.

«Аль-Хиляль» за тур до завершения сезона Про-Лиги обеспечил себе второе место в турнирной таблице. Команда отстаёт от первого «Аль-Иттихада» на восемь очков.