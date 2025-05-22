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В раздевалке «Тоттенхэма» включили гимн Лиги чемпионов после победы в Лиге Европы

В раздевалке «Тоттенхэма» включили гимн Лиги чемпионов после победы в Лиге Европы
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Вчера, 21 мая, английский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале Лиги Европы и стал победителем еврокубкового турнира. После матча в раздевалке «Тоттенхэма» включили гимн Лиги чемпионов. Благодаря победе в Лиге Европы «Тоттенхэм Хотспур» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

Единственный гол в матче забил Бреннан Джонсон после передачи Папе Матара Сарра на 42-й минуте.

В национальном чемпионате «Тоттенхэм Хотспур» занимает 17-е место в турнирной таблице. Подопечные Ангелоса Постекоглу набрали 38 очков за 37 матчей. До завершения сезона английской Премьер-лиги остался один тур.

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