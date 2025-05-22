В раздевалке «Тоттенхэма» включили гимн Лиги чемпионов после победы в Лиге Европы

Вчера, 21 мая, английский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале Лиги Европы и стал победителем еврокубкового турнира. После матча в раздевалке «Тоттенхэма» включили гимн Лиги чемпионов. Благодаря победе в Лиге Европы «Тоттенхэм Хотспур» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

Единственный гол в матче забил Бреннан Джонсон после передачи Папе Матара Сарра на 42-й минуте.

В национальном чемпионате «Тоттенхэм Хотспур» занимает 17-е место в турнирной таблице. Подопечные Ангелоса Постекоглу набрали 38 очков за 37 матчей. До завершения сезона английской Премьер-лиги остался один тур.