Диогу Дало: болельщики «Манчестер Юнайтед» не заслужили поражения в финале Лиги Европы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высказался по итогам финала Лиги Европы УЕФА, в котором «красные дьяволы» с минимальным счётом уступили лондонскому «Тоттенхэму». Футболист отметил, что болельщики «Манчестер Юнайтед» не заслуживали этого поражения.
«Больно видеть болельщиков в таком состоянии. Они были с нами каждый раз после неудачных результатов и сложного сезона. Они этого не заслуживают, и если тебе от этого не больно, если ты этого не чувствуешь, то тебе не следует здесь находиться. Трудно смириться с тем, что мы не смогли выиграть трофей, который мог бы доставить радость, особенно нашим болельщикам. Видеть их в конце матча было очень больно», — приводит слова Дало Reuters.
За тур до конца сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице.
- 22 мая 2025
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