В «Челси» планируют усилить три позиции в летнее трансферное окно — Скира

В английском «Челси» планируют приобретения на три позиции в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

«В «Челси» планируют три новых приобретения в летнее трансферное окно: это центральный защитник, левый вингер и форвард», — написал Скира.

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда Энцо Марески набрала 66 очков за 37 матчей. Чемпионство ранее уже обеспечил себе «Ливерпуль». Подопечные Арне Слота заработали 83 очка за аналогичное количество игр. В заключительном туре «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест» 25 мая.