«Астон Вилла» представила новую чёрную выездную форму

Английская «Астон Вилла» на официальном сайте представила выездной комплект игровой формы на сезон-2025/2026.

«Плечи-реглан выполнены преимущественно в чёрном цвете, а дизайн вдохновлён ареной для боя быков, одним из знаковых достопримечательностей Бирмингема, где сегодня открывается новый магазин «Астон Виллы», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Астон Вилла»

Отмечается, что впервые команда сыграет в новой форме в матче заключительного тура сезона-2024/2025 английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» 25 мая.

«Астон Вилла» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 66 очков за 37 матчей.