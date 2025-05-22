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В «Химках» прокомментировали процесс получения лицензии РПЛ на следующий сезон

В пресс-службе подмосковных «Химок» прокомментировали процесс получения лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. Накануне появились новости, что у клуба могут возникнуть проблемы с получением лицензии.

«Химками» проделана огромная работа по выполнению условий, необходимых для лицензирования. Поданы все документы, которые необходимы. Дальше мы ждём решение комиссии», — сообщили в пресс-службе «Химок» корреспонденту «Чемпионата».

Ранее стало известно, что у «Химок» есть финансовые проблемы и задолженности по зарплатам перед футболистами.

После 29 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. В следующем туре подопечные Магомеда Адиева сыграют с московским «Спартаком».