Мэддисон ответил критиковавшему его Кину после победы «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон ответил критиковавшему его по ходу нынешнего сезона футбольному эксперту Рою Кину после победы «шпор» над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале Лиги Европы УЕФА. Отметим, что Джеймс не принимал участия в этой встрече из-за травмы. Кин ранее призывал хавбека «Тоттенхэма» серьёзнее относиться к делу, высмеивая его любовь к дартсу.

«Я не должен был давать интервью, но я слышал, что Рой Кин сегодня вечером в студии! Рой, это для тебя, сынок! Для нас победа в финале — это великолепный подвиг и способ заполучить путёвку в Лигу чемпионов. Но в основном, конечно, всё это ради болельщиков. Они пережили немало неприятных моментов за последние годы», — приводит слова Мэддисона французское онлайн-издание RMC Sport.