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Мэддисон ответил критиковавшему его Кину после победы «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы

Мэддисон ответил критиковавшему его Кину после победы «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы
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Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон ответил критиковавшему его по ходу нынешнего сезона футбольному эксперту Рою Кину после победы «шпор» над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале Лиги Европы УЕФА. Отметим, что Джеймс не принимал участия в этой встрече из-за травмы. Кин ранее призывал хавбека «Тоттенхэма» серьёзнее относиться к делу, высмеивая его любовь к дартсу.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Я не должен был давать интервью, но я слышал, что Рой Кин сегодня вечером в студии! Рой, это для тебя, сынок! Для нас победа в финале — это великолепный подвиг и способ заполучить путёвку в Лигу чемпионов. Но в основном, конечно, всё это ради болельщиков. Они пережили немало неприятных моментов за последние годы», — приводит слова Мэддисона французское онлайн-издание RMC Sport.

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