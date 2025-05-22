Георгий Джикия: со многими болельщиками «Спартака» я на связи до сих пор

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия, ранее выступавший за столичный «Спартак», высказался об отношениях с болельщиками красно-белых.

«У меня хорошие отношения с болельщиками «Спартака», я со многими на связи до сих пор. Никаких проблем нет», — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний Георгий Джикия провёл 16 матчей. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился. Джикия выступал за «Спартак» в период с 2017 по 2024 год. Он перешёл в «Химки» в сентябре 2024 года в статусе свободного агента.