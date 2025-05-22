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Дуглас Сантос: все в «Зените» с большой надеждой смотрят на последний матч в РПЛ

Дуглас Сантос: все в «Зените» с большой надеждой смотрят на последний матч в РПЛ
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что все игроки сине-бело-голубых с большой надеждой смотрят на последний матч сезона Российской Премьер-Лиги. В 30-м туре чемпионата «Зенит» сыграет с «Ахматом». По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это важнейший для нас матч сезона, поэтому ждём его с большим воодушевлением. Всю неделю мы качественно готовились. Все с большой надеждой смотрят на эти предстоящие дни. Конечно, команда постарается отдать все силы на поле в субботу, чтобы завоевать победу», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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