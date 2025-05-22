Сантос: «Зениту» не нужно думать о других командах, мы должны обыграть «Ахмат»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче 30-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 24 мая.

«Я точно знаю, что нам нужно сделать: оставить в стороне эмоции, сомнения, очень дисциплинированно провести игру, бороться до конца, выложиться на максимум. Мы абсолютно уверены в своих силах, очень хорошо готовы.

Я всё время повторяю это ребятам в команде: наша единственная задача — выполнить свою работу. Мы не должны думать о других командах. Должны победить в субботу очень качественную команду «Ахмат», — передает слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» (63) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от первого «Краснодара» (64) на одно очко.