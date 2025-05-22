Семак выразил надежду, что Лусиано Гонду будет готов к матчу «Зенита» с «Ахматом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии нападающего Лусиано Гонду перед решающим матчем сезона. В игре 30-го тура чемпионата России сине-бело-голубые встретятся с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 24 мая.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Соглашусь с Дугласом: мы будем делать то, что должны. А должны мы готовиться и побеждать. Как сложится результат другого матча — нам неведомо. Что касается Лусиано, он вчера тренировался в общей группе, надеюсь, к следующей игре будет готов», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
За тур до конца сезона РПЛ «Зенит» отстаёт от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
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