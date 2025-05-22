Семак выразил надежду, что Лусиано Гонду будет готов к матчу «Зенита» с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии нападающего Лусиано Гонду перед решающим матчем сезона. В игре 30-го тура чемпионата России сине-бело-голубые встретятся с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 24 мая.

«Соглашусь с Дугласом: мы будем делать то, что должны. А должны мы готовиться и побеждать. Как сложится результат другого матча — нам неведомо. Что касается Лусиано, он вчера тренировался в общей группе, надеюсь, к следующей игре будет готов», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

За тур до конца сезона РПЛ «Зенит» отстаёт от лидирующего «Краснодара» на одно очко.