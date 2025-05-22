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Сергей Семак: ежегодно слышим о том, как в России ждут смену чемпиона

Сергей Семак: ежегодно слышим о том, как в России ждут смену чемпиона
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что сине-бело-голубые каждый год слышат о том, как в России ждут другого чемпиона. «Зенит» выигрывал РПЛ на протяжении последних шести лет.

«Мы ежегодно слышим о том, как в России ждут смену чемпиона. Наверное, по-другому быть не может. Команда, которая последние годы всё время побеждает, конечно, вызывает определённые эмоции. Наша работа — добиваться побед для тех людей, которые поддерживают «Зенит» по всей стране, их достаточно много. Мы будем делать всё для наших болельщиков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В 30-м туре чемпионата «Зенит» сыграет с «Ахматом». По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

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