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Семак ответил, будет ли тренерский штаб «Зенита» следить за матчем «Краснодара»

Семак ответил, будет ли тренерский штаб «Зенита» следить за матчем «Краснодара»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии решающего тура Российской Премьер-Лиги. Его команда сыграет с «Ахматом». Главный конкурент петербуржцев в борьбе за титул, «Краснодар», встретится с «Динамо». Матчи пройдут параллельно. По их итогам будет определён чемпион России сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пока не знаем, будет ли кто-то из тренерского штаба следить за матчем в Краснодаре. Посмотрим и подумаем на этот счёт. В любом случае нам не нужно отвлекаться. Главное всё-таки побеждать в своей игре», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Отставание «Зенита» от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. Сине-бело-голубые станут чемпионами, если выиграют свой матч, а «быки» не смогут обыграть «Динамо». Если же «Краснодар» добудет победу, то именно он станет чемпионом.

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