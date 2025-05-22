Семак ответил, будет ли тренерский штаб «Зенита» следить за матчем «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии решающего тура Российской Премьер-Лиги. Его команда сыграет с «Ахматом». Главный конкурент петербуржцев в борьбе за титул, «Краснодар», встретится с «Динамо». Матчи пройдут параллельно. По их итогам будет определён чемпион России сезона-2024/2025.

«Пока не знаем, будет ли кто-то из тренерского штаба следить за матчем в Краснодаре. Посмотрим и подумаем на этот счёт. В любом случае нам не нужно отвлекаться. Главное всё-таки побеждать в своей игре», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Отставание «Зенита» от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. Сине-бело-голубые станут чемпионами, если выиграют свой матч, а «быки» не смогут обыграть «Динамо». Если же «Краснодар» добудет победу, то именно он станет чемпионом.