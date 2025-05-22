«Милан» презентовал домашнюю форму на сезон-2025/2026

Итальянский «Милан» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на предстоящий сезон-2025/2026.

Фото: ФК «Милан»

«В 1899 году основатель Герберт Килпин сформулировал своё видение клуба как «команды дьяволов», заявив, что «наши цвета будут красными, как пламя, и чёрными, чтобы вселять страх в наших противников». С тех пор символ дьявола стал отличительной чертой клуба, признанной болельщиками по всему миру. Мечта Килпина в конечном счёте воплотилась в жизнь, заложив основы для наследия, которое продолжает расти на протяжении 125 лет.

В новой домашней форме сезона-2025/2026 культовая красно-чёрная футболка украшена языками пламени на полосах и огненно-красным гербом, что представляет собой современную интерпретацию исторических корней клуба и является кульминацией великолепной формы как для игроков, так и для болельщиков», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Милан»

«Милан» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 60 очков за 37 матчей.