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Агент Сильянова сообщил, что ведёт переговоры о новом контракте с «Локомотивом»

Агент Сильянова сообщил, что ведёт переговоры о новом контракте с «Локомотивом»
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Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника московского «Локомотива» Александра Сильянова, рассказал, что ведёт переговоры с клубом о новом контракте футболиста. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что московское «Динамо» предложило € 3 млн за Сильянова, но сумма не устроила «Локомотив».

«Вчера я общался с менеджментом «Локомотива». Если бы они контактировали с «Динамо», поделились бы информацией. Так что не могу подтвердить информацию о «Динамо». Мы работаем с «Локомотивом» над новым контрактом Саши», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний Александр Сильянов провёл 25 матчей, в которых забил один гол и оформил одну результативную передачу.

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