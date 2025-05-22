«Крылья Советов» направили проект мирового соглашения по иску на 898 млн рублей

Представитель самарских «Крыльев Советов» заявил на заседании арбитражного суда Москвы, что клуб направил проект мирового соглашения дочерней структуре корпорации «Ростех» ООО «РТ-Капитал» для урегулирования спора по её иску на сумму около 898 млн рублей. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

По данным источника, представитель самарцев просил отложить слушания для завершения переговоров. Представитель истца, в свою очередь, сообщил, что получил проект только в коридоре суда перед заседанием, и просил рассмотреть дело по существу. Суд отложил заседание на 10 июля.

После 29 туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. В заключительном матче сезона самарцы сыграют с воронежским «Факелом» на выезде. Игра состоится 24 мая и начнётся в 16:30 мск.