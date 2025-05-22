Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» предлагает Сильянову новый контракт на пять лет

«Локомотив» предлагает Сильянову новый контракт на пять лет
Комментарии

«Локомотив» предлагает Александру Сильянову новый контракт на пять лет. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

При этом интерес от «Динамо» действительно есть, но сейчас продление контракта с «Локомотивом» — наиболее вероятный вариант.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что московское «Динамо» предложило € 3 млн за Сильянова, но сумма не устроила «Локомотив». До этого СМИ также связывали Сильянова с московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний Александр Сильянов провёл 25 матчей, в которых забил один гол и оформил одну результативную передачу.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Сильянова сообщил, что ведёт переговоры о новом контракте с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android