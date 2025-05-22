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Руд ван Нистелрой покинет «Лестер» после завершения сезона — Дорсетт

Руд ван Нистелрой покинет «Лестер» после завершения сезона — Дорсетт
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Главный тренер английского «Лестера» Руд ван Нистелрой покинет клуб после завершения сезона. Об этом сообщил журналист Роб Дорсетт в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Руд ван Нистелрой, как ожидается, покинет «Лестер» после заключительной игры сезона. Но «Лестеру» ещё предстоит решить, кем они хотят его заменить. Рассел Мартин и Дэнни Рол в поле зрения, но клуб не хочет продвигать переговоры ни с одним из них из уважения к ван Нистелрою, пока не будет заключено соглашение о его уходе», — написал Дорсетт.

«Лестер» покинет английскую Премьер-лигу по итогам сезона. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии за тур до завершения сезона.

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