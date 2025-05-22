В агентстве Даку высказались о его возможном переходе из «Рубина» в клуб Саудовской Аравии

В агентстве нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку высказались о возможном переходе футболиста в клуб Саудовской Аравии.

«Это неправда, что Даку может продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии», — сообщили в агентстве игрока корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Мирлинду Даку 27 лет, за «Рубин» он выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне албанский нападающий забил 14 голов в 25 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги. «Рубин» после 29 туров РПЛ располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. В заключительном матче чемпионата России казанцы сыграют с «Оренбургом».