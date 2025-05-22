Сборная Германии объявила состав на «Финал четырёх» Лиги наций УЕФА

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Стал известен состав сборной Германии на решающие матчи Лиги наций УЕФА. Германия сыграет с Португалией 4 июня. Матч за третье место и финал состоятся 8 июня.

Фото: Сборная Германии

Состав сборной Германии:

Вратари: Оливер Бауман («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Роберт Андрих («Байер»), Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Янн Аурел Биссекк («Интер»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Жонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Надим Амири («Майнц»), Том Бишоф («Хоффенхайм»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Робин Госенс («Унион»), Паскаль Грос («Боруссия» Дортмунд), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Александар Павлович («Бавария»), Лерой Зане («Бавария»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Вирц («Байер»).

Нападающие: Никлас Фюллькруг («Вест Хэм Юнайтед»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Ник Вольтемаде («Штутгарт»).