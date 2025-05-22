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В РФС прокомментировали информацию о повреждении трофея Кубка России

В РФС прокомментировали информацию о повреждении трофея Кубка России
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В департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза прокомментировали информацию о повреждении трофея Кубка России. Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщил, что трофей Кубка России был разбит на заводе за несколько дней до передачи в РФС.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На производстве может случиться всякое, но победитель без трофея точно не останется», — приводит слова неназванного представителя мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС ТАСС.

В Суперфинале Кубка России по футболу сыграют ЦСКА и «Ростов». Игра состоится в воскресенье, 1 июня, и начнётся в 18:00 мск. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 1:0. Чаще всего Кубок России выигрывал московский «Локомотив» — девять раз. На счету «Зенита» пять побед.

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