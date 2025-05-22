Агкацев: Матвей Сафонов в финале Лиги чемпионов — большой успех для российского футбола

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев назвал выход вратаря Матвея Сафонова в составе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов большим успехом как для российского футбола, так и для академии чёрно-зелёных. В финале самого престижного еврокубкового турнира «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером». Игра состоится 31 мая и пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

«Конечно, рад за него. Выход в финал Лиги чемпионов — большой успех как для нашей академии, так и для всего российского футбола. Российский игрок в команде-финалисте Лиги чемпионов — точно будем за него болеть», — приводит слова Агкацева ТАСС.

Напомним, Сафонов перешёл в состав «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». Российский голкипер сыграл 16 матчей, в которых пропустил 13 голов, шесть встреч вратарь провёл «на ноль».