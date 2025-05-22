Деку высказался о вратарском вопросе в «Барселоне»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о вратарском вопросе в каталонском клубе. Он хотел бы сохранить в команде нынешний набор вратарей. В то же время Деку понимает, что в ближайшие годы каталонцам в любом случае придётся искать нового голкипера.

«Идея «Барселоны» состоит в том, чтобы тер Штеген и Щенсны продолжили карьеру в нашей команде. Но, действительно, если думать о ближайших годах, то нам придется искать другого вратаря. У нас в «Ла Масии» (академия «Барселоны». — Прим. «Чемпионата») тоже есть талантливые вратари, мы могли бы дать им шанс», — сказал Деку в эфире RAC1, его слова приводит журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.