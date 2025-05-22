В Минспорте Краснодарского края высказались о стадионе для «Черноморца» в РПЛ

Начальник отдела развития спорта высших достижений Минспорта Краснодарского края Максим Веретельник высказался о возможном использовании стадиона «Кубань» для матчей новороссийского «Черноморца» в Российской Премьер-Лиге. Ранее о возможной заявке «Черноморцем» стадиона «Кубань» сообщил «РБ Спорт».

«Черноморец» не обращался к нам по стадиону «Кубани». У нас такой информации нет, но у каждого есть право общаться. Но для того, чтобы его лицензировать, нужны условия. «Кубань» пока по этому не подходит», — сказал Веретельник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Черноморец» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 61 очко за 33 матча. «Черноморец» как минимум сыграет в стыковых матчах за право на участие в РПЛ.