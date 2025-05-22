В РФС рассказали, сколько было продано билетов на Суперфинал Кубка России
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Российский футбольный союз за сутки реализовал более 20 тысяч билетов на Суперфинал Кубка России, в котором сыграют московский ЦСКА и «Ростов». Игра состоится в воскресенье, 1 июня, и начнётся в 18:00 мск.
Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«За сутки на Суперфинал продано более 20 тысяч билетов», — приводит слова неназванного источника из РФС «РИА Новости Спорт».
Напомним, действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 1:0. Чаще всего Кубок России выигрывал московский «Локомотив» — девять раз. На счету «Зенита» пять побед.
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