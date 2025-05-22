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Игрок «Динамо» Даниил Фомин оценил период работы под руководством Марцела Лички

Игрок «Динамо» Даниил Фомин оценил период работы под руководством Марцела Лички
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался об изменениях после ухода Марцела Лички с поста главного тренера, а также подвёл итоги совместной работы. Об увольнении Лички было объявлено 1 мая. После этого «Динамо» одержало три победы в трёх матчах чемпионата России.

«Некоторые вещи поменялись — и в быту, и в игровых требованиях. Сейчас не хотел бы об этом говорить более конкретно, но изменения есть. И индивидуально по игрокам, и в целом по команде. Это нормально для ситуации со сменой тренера: каждый по-разному видит футбол и вносит что-то новое.

Какие итоги совместной работы? Больше позитива. Мы боролись за чемпионство в прошлом году. Поэтому я хочу поблагодарить Марцела за этот период. Он сразу после отставки приезжал к нам, мы с ним хорошо пообщались. Будем на связи», — приводят слова Фомина «Известия».

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 56 очков за 29 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 64 очка.

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